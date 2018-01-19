Начальника лаборатории самарского «РКЦ Прогресс» будут судить
По мнению следователей, именно из-за его халатности произошел пожар с многомиллионным ущербом.
Инцидент случился 18 октября 2016 года. Как сообщили sgpress.ru в СУ СКР по Самарской области, в результате ненадлежащего исполнения начальником лаборатории противопожарной автоматики своих обязанностей в помещении склада карантинного хранения корпуса блока стерилизации ШОП цеха № 2163 АО «РКЦ «Прогресс» произошел пожар, ущерб от которого был оценен в более чем 24 млн рублей. Возгорание произошло в пристройке к складскому помещению, где хранились шприцы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас его вместе с утвержденным обвинительным заключением направили Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
Инцидент случился 18 октября 2016 года. Как сообщили sgpress.ru в СУ СКР по Самарской области, в результате ненадлежащего исполнения начальником лаборатории противопожарной автоматики своих обязанностей в помещении склада карантинного хранения корпуса блока стерилизации ШОП цеха № 2163 АО «РКЦ «Прогресс» произошел пожар, ущерб от которого был оценен в более чем 24 млн рублей. Возгорание произошло в пристройке к складскому помещению, где хранились шприцы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас его вместе с утвержденным обвинительным заключением направили Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
19 января 2018
158
19 января 2018
175
19 января 2018
164
19 января 2018
235
19 января 2018
246
19 января 2018 , 19:31
158
В пятницу, 19 января, в Самаре полномочный представитель президента Российской Федерации в...
19 января 2018 , 17:29
175
По мнению следователей, именно из-за его халатности произошел пожар с многомиллионным...
19 января 2018 , 15:39
266
Еще шесть тысяч человек посетили Полевой спуск в качестве зрителей.
19 января 2018 , 14:42
256
Трагедия произошла 10 января 2018 года.
19 января 2018 , 14:06
164
19 января 2018 , 12:55
177
Зима полностью вступила в свои права, морозы крепчают, а мы открываем нашу афишу и начинаем...
19 января 2018 , 12:40
235
Новый киногод определенно начался на хорошей ноте.
19 января 2018 , 12:39
277
В конкурсе могут принять участие граждане, владеющие русским языком, с высшим...
19 января 2018 , 11:30
246
Параллельно с этим молодой человек подозревается в распространении материалов экстремистского...
19 января 2018 , 10:54
266
Закончено строительство кабельной коммуникационной канализации до самарского стадиона,...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
30 декабря 2017
4252
4
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
26 декабря 2017
3106
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
8 января 2018
2926
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2624
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2583
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
8 января 2018
2926
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2624
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2583
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
25 декабря 2017
1311
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
25 декабря 2017
1032
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.