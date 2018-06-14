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Начали действовать ограничения движения транспорта в Самаре

14 июня в России стартует Чемпионат мира по футболу. Самара принимает шесть матчей мундиаля. На площади Куйбышева с 14 июня по 15 июля будет проходить фан-фест. Ожидается, что в Самару приедут десятки тысяч болельщиков. По этой причине на территории, прилегающей к площади Куйбышева, изменится схема движения личного и общественного транспорта. Во время ЧМ-2018 начали действовать две схемы движения транспорта: повседневная и усиленная - в дни проведения матчей в Самаре.

Повседневный режим будет действовать с 14 июня по 15 июля. На это время вводится ограничение движения и запрет стоянки на проезжей части дорог в районе площади Куйбышева. Это будет периметр Куйбышева-Волжский проспект-Студенческий переулок-Ульяновская-Садовая-Л.Толстого-Некрасовская.

Улица Куйбышева от Венцека до Красноармейской, Красноармейская от Самарской до Куйбышева и Молодогвардейская от Льва Толстого до Маяковского станут пешеходными. 

На все время ЧМ-2018 изменятся схемы движения трех трамвайных, одного троллейбусного и 16 автобусных маршрутов.


Трамвайные маршруты №№ 5, 15, 20к, 22 в «повседневном» режиме (за исключением дней матчей на стадионе «Самара Арена») на участке от улицы Полевой до улицы Красноармейской будут ехать по Галатионовской. Таким образом, эти трамваи не изменят схему движения и будут ходить по своим установленным маршрутам.

Трамвайные маршруты:

- №№ 3, 15, 16, 20 вместо Фрунзе проследуют по Галактионовской и Венцека;

Троллейбусный маршрут:

- № 6 проследует от Грозненской по укороченному маршруту до площади Революции;

Автобусные маршруты:

- №№ 61, 247, 261 вместо Куйбышева проследуют по Максима Горького;

- №№ 24, 92 вместо Молодогвардейской, Чапаевской и Куйбышева проследуют по Самарской и Венцека;

- № 297 вместо Вилоновской, Чапаевской и Куйбышева проследует по Самарской и Венцека;

- №№ 53, 205 вместо Галактионовской проследуют по Самарской;

- №№ 207, 226 вместо Красноармейской и Фрунзе проследуют по Самарской и Венцека;

- №№ 37, 46, 47, 295 вместо Льва Толстого и Куйбышева проследуют по Самарской и Венцека;

- №№34, 240 проследуют по маршруту: Арцыбушевская, Красноармейская, Самарская.

Усиленная схема движения будет действовать 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля и 7 июля с 00.00 до 02.00 следующего дня.

Зона ограничения движения и запрета стоянки по сравнению с повседневным режимом расширится и будет находиться в периметре от Пионерской до Маяковского, от Максима Горького и Волжского проспекта до Садовой и по Красноармейской до ТЦ «Гудок». Красноармейская станет пешеходной от набережной до ТЦ «Гудок» - на ней также ограничивается движение, вводится запрет стоянки.

На территории привокзальной площади и прилегающих улицах остановка и стоянка транспорта также будет запрещена, движение общественного транспорта будет выполняться по специально выделенным полосам. Для стоянки приезжающих на вокзал предусмотрена парковка ТЦ «Гудок».

Улица Льва Толстого будет открыта для движения, но по ней введут ограничения на остановку и стоянку транспорта.

На шесть дней: 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля и 7 июля - изменятся схемы движения 19 трамвайных, 1 троллейбусного и 22 автобусных маршрутов.

Трамвайные маршруты:

- №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 заменяются трамвайным маршрутом S5, который следует от Железнодорожного вокзала до стадиона «Самара Арена». Маршрут S5 делает ограниченное количество остановок: Железнодорожный вокзал, музей имени Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина/Полевая, «Звезда», Барбошина поляна, «Самара Арена»;

- №№ 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25 проследуют по укороченным схемам:
  • №№ 3, 4, 23 проследуют до «Авроры»;
  • №№ 2, 4, 13, 23 проследуют до Дома Печати;
  • №№ 7, 11, 12 проследуют до ул. Фадеева;
  • №№ 21, 24, 25 проследуют до 15 мкр-на.

Троллейбусный маршрут:

- № 6 проследует от Грозненской по укороченному маршруту до площади Революции;

Автобусные маршруты:

- №№ 61, 247, 261 вместо Куйбышева проследуют по Максима Горького;

- №№ 24, 92 вместо Молодогвардейской, Чапаевской и Куйбышева проследуют по Самарской и Венцека;

- № 297 вместо Вилоновской, Чапаевской и Куйбышева проследует по Самарской и Венцека;

- №№ 53, 205 вместо Галактионовской проследуют по Самарской;

- №№ 207, 226 вместо Красноармейской и Фрунзе проследуют по Самарской и Венцека;

- №№ 37, 46, 47, 295 вместо Льва Толстого и Куйбышева проследуют по Самарской и Венцека,

- №№ 34, 240 проследуют по маршруту Арцыбушевская, ЛьваТолстого, Самарская.

Схема движения общественного транспорта в районе железнодорожного вокзала:
Автобусные маршруты:

- №№ 53, 226 вместо Красноармейской, проследуют по Урицкого, Агибалова (обратно по Спортивной), Льва Толстого;

- №№ 11 вместо Красноармейской, проследует по Льва Толстого;

- №№ 13, 52, 56, 266 вместо Красноармейской проследуют по Урицкого, Агибалова (обратно по Спортивной).

Маршруты шаттлов:

S1 Аэропорт – Стадион – Ж/д вокзал – Фан-зона (площадь Революции). Промежуточные остановки: завод Тарасова, Автовокзал «Центральный», метро «Московская», Ж/д вокзал;

S1k Аэропорт – Стадион;

S2 Парковка № 1 (ТЦ Мега) – Стадион – Фан-зона (Самарская площадь). Промежуточные остановки: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда»;

S2k Парковка № 1 (ТЦ Мега) – Стадион;

S3 Парковка № 2 (ТЦ Амбар) – Стадион. Промежуточные остановки: «Аврора», Автовокзал «Центральный», завод Тарасова;

S4 Парковка № 2 (ТЦ Амбар) – Фан-зона (площадь Революции);

S5 Ж/д вокзал – Стадион. Промежуточные остановки: музей Алабина, Самарская площадь, Ленина/Полевая, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна;

S7 Стадион – Фан-зона (Самарская площадь). Промежуточные остановки: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.

S8 Стадион – Северная парковка стадиона.

S9 Аэропорт (Терминал № 1) – Аэропорт (Терминал № 2).

Зоны аккредитации авто в районе площади Куйбышева

Территория вокруг площади Куйбышева поделена на зоны - каждая обозначена своим цветом. На каждое транспортное средство выдается свидетельство определенного цвета, который соответствует зоне, где зарегистрирована компания или гражданин. Это необходимо для того, чтобы автомобилисты не проезжали по всей территории, где ограничено движение, а подъезжали конкретно к своему участку.

Стоит отметить, что за пять часов до начала матча в Самаре и три часа после него зона ограничения закрывается совсем, то есть движения транспорта в это время не предусмотрено.

Движение в районе стадиона "Самара Арена"

В зону ограничений входят улица Дальняя от Московского шоссе до улицы Арена 2018 и улица Арена 2018 от Волжского шоссе до Демократической. Проезд в эту зону осуществляется со свидетельством об аккредитации. Пропуск действует в дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена», то есть шесть дней: 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля.


В зону ограничения движения разрешается въезд:

- спецмашин полиции, Росгвардии, скорой помощи, пожарной охраны, центра медицины и катастроф;

- автомобилей коммунальных, аварийных, ритуальных служб;

- дорожно-эксплуатационной техники, применяемой при проведении работ по содержанию дорог;

- иной техники, задействованной для ликвидации аварий;

- аккредитованные такси;

- транспорт со свидетельством об аккредитации.

Заявления от физических и юридических лиц, зарегистрированных в районе площади Куйбышева и стадиона «Самара Арена», на аккредитацию автомобилей принимаются до окончания Чемпионата мира по футболу.

Жители, зарегистрированные в Ленинском и Самарском районе, а также представители находящихся здесь компаний могут подать заявление по адресу: Куйбышева, 120 (Управление информации и аналитики администрации Самары), кабинет №7. Режим работы: пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до 13-18. Суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные.
Физическим и юридическим лицам, зарегистрированным вблизи стадиона «Самара Арена», необходимо обратиться в пункт приема заявлений в Кировском районе по адресу: Свободы, 194 (общественная приемная администрации Кировского района). Режим работы - пн. - пт. 8.30 - 19.00.
 
Дата: 14 июня 2018 , 09:13
3147
Автор текста: Кирилл Ляхманов
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