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Набережную готовят к "Волгафесту"

2 и 3 июня в Самаре пройдет «ВолгаФест». По словам организаторов, это фестиваль любви к месту, в котором живешь, поддерживающий творческие инициативы и опирающийся на творческие ресурсы городов на Волге.

Он проходит с 2015 года и привлекает многочисленных зрителей не только местом расположения - вторая очередь набережной Волги, но и разнообразием программы. Любители современного изобразительного искусства, музыки, литературы, театра, науки, ручных поделок, бумажных змеев и многого прочего найдут себе в эти дни развлечение по вкусу.

В минувшую среду корреспондент «СГ» побывала на второй очереди самарской набережной, где сейчас активно идет подготовка к «ВолгаФесту». Здесь монтируют детали будущих арт-объектов, работают над оформлением площадок.

Экскурсию по территории предстоящего праздника провели министр культуры губернии Сергей Филиппов и директор «ВолгаФеста» Михаил Савченко.

- В этом году на набережной будет работать более 60 площадок. На всех посетители смогут включиться в игру благодаря скульптурам и архитектурным сооружениям. При этом главную сцену решили не строить, - рассказал Савченко.

Объекты уже начали создавать. Это металлическая рука, качели в виде морского чудовища и другие абстрактные фигуры. Архитекторы приступили к монтажу арт-объекта «Притяжение», который будет состоять из дерева и светоотражающих панелей.

- Его зеркальная поверхность будет отражать город, Волгу, прохожих. При этом с инсталляцией можно будет взаимодействовать: делать фотографии, проходить сквозь нее, - поделился идеей автор проекта, архитектор Павел Мельник.























По его словам, каждому художнику важно привлечь внимание гостей фестиваля. В данном случае используются визуальные эффекты.

В Самару специально для участия в фестивале приедет известный во всем мире граффити-художник Миша Most. Он будет расписывать монумент в режиме реального времени. Композицию посвятят волжскому интернационалу.

- «ВолгаФест» - стартовое мероприятие летнего сезона, которое интересно самарцам любого возраста. Оно задает тон всем последующим событиям. При этом не связано с ресторанной или пляжной тематикой, а исключительно с культурным досугом. Арт-объекты, которые останутся на набережной после фестиваля, увидят туристы во время мирового футбольного первенства, - отметил Сергей Филиппов.

В нынешнем году фестиваль посвящен теме будущего и приглашает гостей переместиться из 2018-го сразу в 2081 год. Территория праздника разделена на три большие зоны: «Объект №0», «Волг-конг» и «ПалеоПляж». 

«Объект №0»

Зона объединит электронную музыку (в этом году организаторы отказались от попсы в пользу «музыки будущего»), интерактивные инсталляции, космическую детскую мастерскую и «Волгабукфест».

«Волгабукфест» - площадка Самарского литературно-мемориального музея в этот раз расскажет о космических путешествиях, описанных в русской и зарубежной фантастической литературе. В частности, в романе Алексея Толстого «Аэлита». Посетителей ждут фрагменты из повести Рэя Брэдбери «Лед и Пламя» в исполнении «Уместного театра», викторина, научно-популярный лекторий, презентация авторских книг, крио-шоу от театра огня и света «Адреналин» и мастер-классы.

«Волг-конг»

Ключевой проект площадки - гигантский картонный маяк «Фара-Фара» высотой в несколько этажей, построенный под руководством французского художника Оливье Гростета. Поучаствовать в его сооружении сможет любой гость фестиваля. Под занавес «ВолгаФеста» конструкция будет полностью разрушена. Здесь же будут расположены шатры футуристической моды, объекты мультикультурного уличного искусства, лотки с едой и дизайнерскими вещами, международная площадка, сцена с уникальной музыкальной и лекционной программой.

«Человек наук». На сцене городского лектория под таким названием выступят спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Они расскажут о медицине в искусстве, моде будущего, космической музыке и другом, не менее интересном.

«ПалеоПляж»

На площадке раскроют тему постапокалиптического будущего. Ироничная арт-группа из Москвы «ЕлиКука» выкопает на пляже интерьер квартиры из песка, смастерит кораблики из сланцев и флаги из полотенец.

Художники и архитекторы из разных городов совместно с командой «О’Город» из Нижнего Новгорода представят арт-объекты, объединенные темой «Гость». Инсталляция из зеркал, проект «Качель» с механизмом, который сможет запустить каждый посетитель, композиция из сетки, создающая в воздухе иллюзию волны света, оторванные от земли кубы с секретным кодом на поверхности и другие арт-объекты будут радовать самарцев все лето.

В завершение фестиваля 3 июня в 21.00 зрителей ждет спектакль Les bivouaqueurs всемирно известного театра Generik Vapeur (Франция). Организаторы обещают невероятно насыщенное действо, где смешаются синие лица, перкуссия, фаеры и сами посетители.

Кроме того, гостей «ВолгаФеста» ждут спортивная площадка, регата от федерации парусного спорта, шоу воздушных змеев и многое-многое другое. Полную программу можно прочитать здесь.
Дата: 31 мая 2018 , 11:07
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Автор текста: Ирина Кириллова, Жанна Скокова
Автор фото: Владимир Пермяков
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