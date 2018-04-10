На железнодорожном вокзале Самары появится Волк Забивака

Это четвертая по счету скульптура, которая появилась в областной столице. Всего в городе установят семь таких фигур. Волк Забивака уже стоит у двух городских отелей и у входа в Главный билетный центр (Московское шоссе, 81), который откроется 18 апреля.Также двухметровый Забивака появится на площади Куйбышева, где в дни матчей развернется Фестиваль болельщиков FIFA 2018.