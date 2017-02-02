На ж/д вокзале начали работать устройства для зарядки мобильных телефонов

Также появилась возможность зарядить планшеты и ноутбуки.



Как сообщает пресс-служба КбшЖД, пассажир может выбрать наиболее подходящий для него способ зарядки – открытые или закрытые ячейки. В первом случае он должен находиться рядом со своим гаджетом, обеспечивая его сохранность и безопасность. Во втором – достаточно поместить гаджет в специальную ячейку, выбрав на сенсорном экране тип своего устройства. Закрывается и открывается ячейка с помощью набранного кода. Услуга предоставляется бесплатно