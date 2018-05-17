На зарядку в парках пришло рекордное количество самарцев

Людей всех возрастов, но прежде всего пенсионеров, дважды в неделю ждут с утра на общей физзарядке. На первое занятие пришло такое количество желающих, какого организаторы не ожидали. Значит, инициатива оказалась востребованной.Больше всего энтузиастов прибыло к заявленному времени в парк Победы. Журналисты насчитали около 150 человек. Вскоре стало известно, что рекордная массовость отмечена и на других площадках.- Мы с вами доказываем, что Самара - действительно спортивный город, - обратилась к собравшимся руководитель городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова, которая тоже встала в ряды физкультурников. - Мы очень надеемся, что сегодня и в последующие дни отлично поразминаемся. А те из горожан, кто постарается не пропускать занятий, в конце сезона получат памятные призы - майки с символикой ЧМ-2018. Занимайтесь на здоровье!По команде инструктора Софьи - студентки факультета физической культуры и спорта Самарского государственного социально-педагогического университета - встаем в шеренги, считаем свой пульс перед началом тренировки (то же самое сделаем и в конце) и начинаем повторять вслед за ней первые разминочные упражнения.Физкультурничать на свежем воздухе, да еще в такой многочисленной позитивной команде, - одно удовольствие. Прорабатываем все группы мышц, делаем гимнастику на выносливость, на баланс, на мышечный тонус. Дальше идет суставная, элементы дыхательной. И под занавес получасовой тренировки - упражнения для глаз, которыми многие пренебрегают, между тем в преклонном возрасте они необходимы как воздух.Полчаса пролетели очень быстро. Все довольны, делятся впечатлениями, задают вопросы инструктору, настроение отличное, спины распрямились. Многие не хотят расходиться, фотографируются на память.- Идея замечательная, - высказывает свое мнение 74-летний ветеран боевых действий в Афганистане Александр Коротеев. - Я как бывший десантник стараюсь держать форму, дома каждый день делать зарядку. Но эта физкультура намного эффективнее. Здесь мы все вместе. Из одного только нашего общественного совета 6-го микрорайона несколько человек пришли. Причем самых разных возрастов. Когда человек физически себя нагружает - организм держится, работает как положено. Нельзя расслабляться, надо держаться на боевом посту, пока есть силы. Поэтому мы у нас во дворе - а я старший по дому - стараемся чаще проводить физкультурные праздники. И заметили: кто постоянно активен, тот гораздо лучше выглядит.Больше 20 человек пришли на зарядку из общественной организации тружеников тыла и ветеранов труда Советского района. Перед началом даже разминались, массировали мышцы. То есть к делу подходили серьезно. А после занятия единодушно оценили идею как очень нужную:- Будем ходить обязательно! Потому что впечатления самые лучшие, с утра зарядились бодростью и отличным настроением.