На выставке в Самаре пройдут мастер-классы по гончарному мастерству

Она начнет работу 9 февраля в 14.00 в музее им. П.В. Алабина.



Итоговая выставка изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел проходит в рамках IV Губернского фестиваля «Рождённые в сердце России». В этом году фестиваль был посвящен Году Российского кино. Мастера представят работы, представляющие образы узнаваемых киногероев, изделия на популярные темы российского кинематографа.



В рамках мероприятия будут проходить мастер-классы по лозоплетению, кубовой набойке, ткачеству, гончарству и другим видам традиционного и современного декоративно-прикладного творчества.



Выставка открыта до 19 февраля.



Вход свободный, 0+.