На выставке в Художественном музее представили уникальную рукопись

Созданный в Самаре манускрипт - практически ровесник города. И остается единственным дошедшим до наших дней артефактом времен первой Самарской крепости. Он включает в себя списки древних христианских произведений «Повесть о Варлааме и Иоасафе» и «Житие Нифонта Констанцского». Книга содержит более 800 страниц и около 400 миниатюр, выполненных с большим мастерством первым из известных нам самарских художников, изографом Петром.Многие из миниатюр представлены на стендах Мраморного зала музея в виде отдельных листов, снабженных отрывками из текста рукописи, переведенной на современный язык.Инициатор выставки самарец Андрей Макаров, работавший в столице над редакцией Российской исторической энциклопедии, несколько лет назад с удивлением нашел в ней упоминание о Самарской рукописи, принадлежавшей самарскому воеводе Борису Салтыкову. Удивительно, но в нашем городе о ней не знали даже ученые. А ведь это первый самарский памятник литературы, созданный в 1628-1629 годах!- Трудно даже представить себе, что в небольшой деревянной крепости, которой была Самара в XVII веке, трудился такой просвещенный переписчик как священник Афанасий, оставивший десятки страниц собственного текста в предисловии, и такой искусный мастер, каким был изограф Петр, - рассказал Макаров, проводя экскурсию по выставке.Устроители сделали все, чтобы посетители почувствовали атмосферу, в которой творили авторы рукописи. На выставке представлены старинные карты средневековых путешественников, на которых впервые появляется название Самара. Самая древняя из них датируется XIII веком. На ней уже есть пункт с таким названием. Но что это - пристань или поселение, - неизвестно. Однако карта хорошо сочетается со сказанием о посещении места, где через несколько веков выросла крепость Самара, святым Алексием.На следующей карте, начертанной Олеарием, Самара уже обозначена как крепость. И путешественник даже прилагает план города. Пользуясь его рисунком и свидетельствами других посетивших наш край ученых, краеведы создали макет крепости и даже приблизительно установили, где находилась церковь, в которой могли работать авторы рукописи.- При возведении крепости Самара обязательно должна была рубиться и первая церковь, Святой Троицы. А затем, неподалеку от нее, именно во времена правления Салтыкова, был воздвигнут и первый каменный храм Николая Чудотворца, - рассказывает Макаров.По мнению историков, остатки этих двух древнейших церквей нужно искать на площадке бывшего завода клапанов. Раскопки будут интересны не только тем, что здесь можно обнаружить артефакты, свидетельствующие о быте древних самарцев, но и тем, что возле Никольского храма захоронены руководители Самарской экспедиции - Иван Кириллов и князь Урусов. Последний - потомок половецкого князя Уруса, который дал разрешение русскому царю на постройку Самарской крепости.О богатствах, которые могут открыться исследователям бывшей территории Самарской крепости, рассказывают стенды, подготовленные самарскими археологами. Они посвящены раскопкам в районе улицы Кутякова и на территории бывшего мукомольного завода №1.В выставке в качестве партнеров участвуют и другие музеи, христианские общины и частные коллекционеры. Из Сызрани привезли облачение русского воина периода создания самарского манускрипта. Из Пугачевска - сокровища Иргизских монастырей: древнюю ризу и походную резную церковь. Самарская староверческая церковь предоставила из своих фондов старинные иконы и книги. А коллекционер Андрей Болдырев привез прямо из реставрационной мастерской уникальную икону XVII века «Богоматерь что тя наречем». Она была недавно найдена в старинном купеческом доме в городе Коврове. Икона интересна тем, что на ней изображены в ряду предстоящих перед Марией и младенцем святых герои самарской рукописи - проповедник Варлаам и индийский принц Иосааф.Выставка продлится до 15 июля. (6+)