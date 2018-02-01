На выходных в честь победы в Сталинградской битве над Волгой пролетят самолеты

В городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве.



В пятницу, 2 февраля, с 11.30 до 15.00 на площади Славы возле Вечного огня будет дежурить Почетный караул.



В субботу, 3 февраля, в 11.00 на площади Славы пройдет торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. С 11.00 до 13.00 там будет работать передвижной пункт с информацией о воинах-защитниках Сталинграда – уроженцах Самарской области. Также пройдут выставка военной техники, показательное выступление юнармейцев. Над Волгой пролетят самолеты с российским флагом.



Затем основные мероприятия будут проходить на площади Куйбышева. С 12.00 до 15.00 там проведут мастер-классы по хоккею и фигурному катанию. Все желающие могут попробовать сдать нормы ГТО.