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На выходных в честь победы в Сталинградской битве над Волгой пролетят самолеты

В городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве.

В пятницу, 2 февраля, с 11.30 до 15.00 на площади Славы возле Вечного огня будет дежурить Почетный караул.

В субботу, 3 февраля, в 11.00 на площади Славы пройдет торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. С 11.00 до 13.00 там будет работать передвижной пункт с информацией о воинах-защитниках Сталинграда – уроженцах Самарской области. Также пройдут выставка военной техники, показательное выступление юнармейцев. Над Волгой пролетят самолеты с российским флагом.

Затем основные мероприятия будут проходить на площади Куйбышева. С 12.00 до 15.00 там проведут мастер-классы по хоккею и фигурному катанию. Все желающие могут попробовать сдать нормы ГТО. 
Дата: 1 февраля 2018 , 17:26
195
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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