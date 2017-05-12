На выходных в Самаре будет солнечно, немного потеплеет
В ближайшие два дня прогнозируется отсутствие существенных осадков.
Как сообщает Приволжское УГМС, в ночные часы будет прохладно, при этом ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +18 градусов. По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса ниже средних многолетних значений.
Как сообщает Приволжское УГМС, в ночные часы будет прохладно, при этом ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +18 градусов. По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса ниже средних многолетних значений.
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