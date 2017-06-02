На выходных из-за перекладки теплотрассы перекроют улицу Молодогвардейскую

В связи с этим улица Молодогвардейская в районе «Шанхая» будет перекрыта с 20:00 пятницы, 2 июня, до 5:00 понедельника, 5 июня.Как сообщил заместитель главы города Самары Владимир Василенко, работы будут проведены в сжатые сроки для того, чтобы потом после ремонта улицы Молодогвардейской не пришлось вскрывать только уложенный асфальт.