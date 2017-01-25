На выезде из Сызрани КамАЗ потерял груз, в него въехал Хендэ
Необычное ДТП произошло вчера около 12:00.
Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», бортовой КамАЗ вез четыре 5-тонных рулона стали. Одна из болванок на ходу выпала на дорогу. В это время за грузовиком ехал Hyundai Solaris. Его водитель смог отреагировать на внезапно появившееся препятствие, однако все же въехал в упавший груз.
Сообщается, что машина получила незначительные повреждения. Для погрузки 5-тонного рулона в кузов КамАЗа к месту был вызван кран. Пострадавших нет.
Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», бортовой КамАЗ вез четыре 5-тонных рулона стали. Одна из болванок на ходу выпала на дорогу. В это время за грузовиком ехал Hyundai Solaris. Его водитель смог отреагировать на внезапно появившееся препятствие, однако все же въехал в упавший груз.
Сообщается, что машина получила незначительные повреждения. Для погрузки 5-тонного рулона в кузов КамАЗа к месту был вызван кран. Пострадавших нет.
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