На выезде из Сызрани КамАЗ потерял груз, в него въехал Хендэ

Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», бортовой КамАЗ вез четыре 5-тонных рулона стали. Одна из болванок на ходу выпала на дорогу. В это время за грузовиком ехал Hyundai Solaris. Его водитель смог отреагировать на внезапно появившееся препятствие, однако все же въехал в упавший груз.Сообщается, что машина получила незначительные повреждения. Для погрузки 5-тонного рулона в кузов КамАЗа к месту был вызван кран. Пострадавших нет.