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На выборы губернатора от «Единой России» пойдет Дмитрий Азаров

19 июня в Тольятти состоялась конференция регионального отделения партии «Единая России». «Медведи» определились со своим кандидатом на досрочных выборах губернатора Самарской области: они поддержали Дмитрия Азарова.

В мае региональное отделение «ЕР» запустило внутрипартийные праймериз. Были определены пятеро кандидатов в кандидаты. Кроме Азарова это были советник губернатора Севастополя Николай Брусникин, депутат губернской думы Виктор Воропаев, директор тольяттинской школы №49 Татьяна Подоляко и директор Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Сергей Шевченко. Они проводили встречи с однопартийцами, представили свои программы развития региона. По словам секретаря реготделения
«ЕР» Екатерины Кузьмичевой, всего во встречах приняли участие около трех тысяч человек.

Того, кто пойдет от партии на выборы губернатора, определяли тайным голосованием. 150 из 160 делегатов конференции поддержали кандидатуру Дмитрия Азарова. Временно исполняющий обязанности губернатора поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие и заверил, что все предложения участников предварительного голосования учтет в дальнейшей работе.

Азаров сказал, что программный документ, с которым партия пойдет на выборы, получит название «Стратегия лидерства». Он выразил уверенность, что во всех муниципальных образованиях местные жители сообща выработают планы развития своих муниципалитетов. Тем самым будет выработана стратегия развития Самарской области.

- Вместе мы наметим долгосрочные цели, которые определят лидерство Самарской области по основным показателям социально-экономического развития в стране. Чем больше людей примет участие в обсуждении этой программы, тем больше соратников у нас будет при ее реализации, - считает Азаров.

Глава региона подчеркнул: у Самарской области есть все для достижения самых высоких целей - мощная промышленность, современное сельское хозяйство, создана мощнейшая система социальной поддержки и здравоохранения, образование занимает лидирующие позиции в стране.

По словам Азарова, важно, чтобы 9 сентября на избирательные участки пришли как можно больше жителей Самарской области. Он также напомнил, что предстоят выборы депутатов городских дум Тольятти и Сызрани.

- Мы всегда идем на выборы одной командой. Нам крайне важно уйти от популистских заявлений, крайне важно работать по тем наказам и тем проблемам, которые ставят перед нами люди. Наша выборная кампания должна стать ориентиром на будущее, должна стать кампанией реальных дел, - подчеркнул Азаров.

Еще на конференции определили кандидата в депутаты Государственной думы по избирательному округу №158. Место стало вакантно после того, как полномочия сложила Надежда Колесникова. Участники конференции выбирали из двух претендентов: советника директора Росгвардии, экс-депутата Госдумы Александра Хинштейна и депутата Самарской городской думы Алексея Чекалина. 129 из 160 делегатов поддержали Хинштейна. Довыборы также пройдут 9 сентября. 
Дата: 21 июня 2018 , 11:04
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Автор текста: Игорь Озеров
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