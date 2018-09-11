На выборах губернатора Самарской области лидирует Дмитрий Азаров

Областной избирком опубликовал первые данные подсчета голосов на выборах губернатора Самарской области.Согласно этим данным, уверенно лидирует Дмитрий Азаров. Он получил уже 77.54% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Алексей Лескин, набравший 8.50% голосов. Лидер фракции ЛДПР Александр Степанов получил 4.63% голосов избирателей. Представитель партии «Коммунисты России» Виталий Кирсанов - 3.15%. Представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Галина Баранова и председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Маряхин получили 2.40% и 1.90% голосов соответственно.По данным на 18.00 явка составила 40.24% от общего числа избирателей.