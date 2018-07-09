На время ремонта Заводского шоссе пять трамвайных маршрутов не будут ездить в Юнгородок

На время ремонта движение автотранспорта будет организовано по временной схеме: по одной полосе в каждом направлении.Движение трамваев и троллейбусов изменится:Трамвай №2 будет следовать по укороченному маршруту от Постникова оврага до ул. Красных Коммунаров;Трамвай №3 будет следовать по укороченному маршруту от Хлебной площади до ул. Красных Коммунаров;Трамвай №12 будет следовать по укороченному маршруту от Барбошиной поляны до ул. Красных Коммунаров;Трамвай №19 будет следовать по укороченному маршруту от ул. Фадеева до ул. Красных Коммунаров;Трамвай №21 будет следовать по укороченному маршруту от Барбошиной поляны до ул. Красных Коммунаров.Кроме того, временно отменяется троллейбус №10.Движение автобусных маршрутов №№21, 29, 30, 38, 47, 55, 207, 213, 266 будет осуществляться без изменений по одной полосе в каждую сторону.