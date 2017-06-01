На время Крестного хода в центре Самары ограничат движение
Его посвятят памяти святителя Алексия.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с этим в пятницу, 2 июня, с 10:00 до завершения мероприятия будет ограничено движение по Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, с 11:00 до завершения мероприятия - по улице Куйбышева от Некрасовской до Венцека, с 11:30 до завершения мероприятия - по Венцека от Куйбышева до Максима Горького.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с этим в пятницу, 2 июня, с 10:00 до завершения мероприятия будет ограничено движение по Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, с 11:00 до завершения мероприятия - по улице Куйбышева от Некрасовской до Венцека, с 11:30 до завершения мероприятия - по Венцека от Куйбышева до Максима Горького.
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