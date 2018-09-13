На вопросы жителей Октябрьского района ответил замглавы районной администрации

Старшая по дому №26 на улице Гагарина Расия Хасутдинова обратила внимание районных властей на отсутствие освещения и плохое качество дороги во дворе:- Она разбита не только вдоль нашего дома, но и возле соседних. Поэтому проблематично дойти даже до контейнерной площадки. В конкурсе «Двор, в котором мы живем» мы не выиграли. В проекте «Формирование комфортной городской среды» в этом году не заявлялись. Можно ли сделать это на следующий? И стоит ли рассчитывать на ремонт асфальта в текущем сезоне?Корчуганов отметил, что выполнение комплексного благоустройства, включающего в том числе ремонт внутриквартальных проездов и установку освещения, действительно можно провести в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».- Он действует до 2022 года. Когда станут известны объемы финансирования на следующий год, будет понятно и число дворовых территорий, которые отремонтируют в предстоящем сезоне. В нынешнем в рамках «Комфортной городской среды» привели в порядок 13 дворов. - отметил он.Замглавы районной администрации также порекомендовал жителям заранее подготовить необходимый комплект документов для участия в программе. Текущее же состояние дороги у обсуждаемого дома проверят специалисты, которые определят возможность ямочного или аварийного ремонта на этом участке.Состояние тротуаров и внутриквартальных дорог волнует и жителей домов №32 на улице Гая и №58 на Луначарского. По этим адресам также будет направлена инспекция.По словам Корчуганова, в районе в этом году удачно синхронизировали мероприятия планового благоустройства и работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Это позволило в 13 дворах, вошедших в программу, не только обустроить детские площадки, установить лавочки и разбить палисадники, но и отремонтировать проезды. Всего же в этом году в районе приведут в порядок проезды в 21 дворе. В большинстве работы уже завершены. Оставшиеся объекты будут сданы не позднее середины октября.Жительница дома №58 на улице Луначарского Александра Гаврюшина обратилась на прямую линию с просьбой спилить засохшие ветки дерева у ее дома. Они нередко не только стучат в окна, но и разбивают стекла.- В 2016 году на Луначарского проводили обрезку деревьев. Но у нашего дома, последнего на этой улице, в бензопиле закончилось горючее. Уже прошло два года, но дерево так и не опилили. Я готова на свои средства купить бензин, лишь бы ветки не били в окно, - сетует женщина.- Санитарную обрезку деревьев нужно проводить в соответствии с техникой безопасности. Требуется не только бензин, но и автогидроподъемники. В зависимости от толщины дерева могут еще использоваться краны, которыми придерживают ветки во время обрезки, чтобы они не травмировали рабочих. А после необходимо утилизировать отходы. Это целый комплекс работ. Первое, что нужно сделать, - обратиться в свою управляющую компанию. Она поможет определить «принадлежность» дерева и ответственных за его обработку. За содержание деревьев, произрастающих на улично-дорожной сети, отвечает департамент городского хозяйства. Деревья на придомовой территории - забота управляющей компании, - пояснил замглавы района.Задавали горожане и вопросы о качестве коммунальных услуг. Например, жительница дома №116 на улице Мичурина Людмила Федоровна пожаловалась, что из крана вместо горячей нередко идет теплая вода. А то и вовсе холодная. Женщину беспокоит, что платить за ледяной душ приходится по счетчику как за горячую воду.- В рамках подготовки города к зиме проводились гидравлические испытания. После них были выявлены повреждения, которые оперативно устранялись. В ряде случаев перебои с температурой воды могли быть связаны с этим. Если же проблема носит постоянный характер, то граждане вправе требовать перерасчета. Это четко закреплено в правилах предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства №354. Для перерасчета нужно составить акт о поставке ресурса ненадлежащего качества. При этом ненадлежащим он считается не только в случае полного отсутствия воды, но и когда она подается недостаточно высокой температуры. В те моменты, когда вы замечаете, что из крана вместо горячей течет холодная или слегка теплая вода, обращайтесь в свою управляющую компанию. Приглашайте ее представителя составить акт, который и будет основанием для проведения перерасчета и позволит вам снизить размер платы, - порекомендовал Корчуганов.Жителя района Владимира беспокоят торговые палатки и киоски, установленные прямо на тротуаре на проспекте Ленина. Мужчина обратил внимание, что на участке от Первомайской до Осипенко их особенно много.- Если тротуар уже выложили плиткой, то киоскам там тем более не должно быть места, - считает он.Корчуганов ответил, что работа по демонтажу незаконных объектов потребительского рынка в районе ведется постоянно. Только в этом году было снесено 59 ларьков и киосков.- Указанная территория также находится на постоянном контроле у главы районной администрации. Ситуация в этой части проспекта Ленина осложняется тем, что здесь есть киоски с оформленными документами на землю. Но даже с такими торговыми павильонами ведется работа. Правда, занимает она немного больше времени, поскольку надо соблюсти процессуальные процедуры, расторгнуть договоры аренды. По просьбе жителя мы дополнительно обратим внимание на этот участок, - пообещал Корчуганов.Демонтируют районные власти и незаконные гаражи. С территории района в этом сезоне было вывезено 50 конструкций. Часть из них владельцы убирают добровольно. Понимают, что металлические конструкции портят внешний вид территории и мешают ее благоустройству. Как это было, например, во дворе дома №33 на улице Николая Панова, который попал в проект «Формирование комфортной городской среды». Там силами районной администрации и самих жителей вывезено более 30 гаражей.За последние дни августа в районе прекращена деятельность шести незаконных автостоянок. С них сняли ограждения и демонтировали будки охраны.