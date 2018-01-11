На весенних каникулах школьники смогут путешествовать на поездах со скидкой 50%

Оформить билеты со скидкой 50% можно на купейные вагоны поездов отправлением с 23 марта по 1 апреля. Продажа билетов уже открыта. Основанием для предоставления скидки является паспорт либо свидетельство о рождении, которые нужно предъявить при посадке в поезд.Скидка не действует совместно с другими спецтарифами, при оформлении проездных документов льготным категориям граждан, а также для билетов, оформленных по воинским и транспортным требованиям.