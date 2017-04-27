На улице Самарской тестируют дорожный шампунь
Производители заявили, что новое средство безвредно для окружающей среды и людей.
Сегодня ради эксперимента проезжую часть в Самаре вымыли со специальным средством местного производства. Технология уборки простая - на обработанный шампунем асфальт через 20 минут запускаются поливомоечные машины. Специалисты подсчитали, что на километр дороги нужно меньше литра нового концентрата.
- Шампунь убирает масла и смолы, которые остались после обработки зимними реагентами. Смывать их одной водой технически сложно - рассказала представитель муниципального предприятия «Благоустройство» Елена Белугина.
Руководитель компании-разработчика Виталий Сахабиев заявил, что новое средство универсальное и экологичное. Им можно мыть не только асфальт, но и полы в помещениях, причем вручную.
- Перед нами стояла задача создать аналог импортного шампуня, который используется в Москве. При этом требовалось минимизировать воздействие на окружающую среду и снизить стоимость средства. В отличие от других российских шампуней мы не используем красители и отдушки. Его даже можно не смывать, - сообщил Виталий Сахабиев.
Средство разрабатывалось по заказу правительства региона. Если шампунь окажется эффективным, его будут использовать на всех магистралях города. Пока дороги готовят к стандартной мойке водой. Сегодня под эти работы сдана 191 улица. По словам представителя МП «Благоустройство», показатель повышается в разы с каждым днем.
Сегодня ради эксперимента проезжую часть в Самаре вымыли со специальным средством местного производства. Технология уборки простая - на обработанный шампунем асфальт через 20 минут запускаются поливомоечные машины. Специалисты подсчитали, что на километр дороги нужно меньше литра нового концентрата.
- Шампунь убирает масла и смолы, которые остались после обработки зимними реагентами. Смывать их одной водой технически сложно - рассказала представитель муниципального предприятия «Благоустройство» Елена Белугина.
Руководитель компании-разработчика Виталий Сахабиев заявил, что новое средство универсальное и экологичное. Им можно мыть не только асфальт, но и полы в помещениях, причем вручную.
- Перед нами стояла задача создать аналог импортного шампуня, который используется в Москве. При этом требовалось минимизировать воздействие на окружающую среду и снизить стоимость средства. В отличие от других российских шампуней мы не используем красители и отдушки. Его даже можно не смывать, - сообщил Виталий Сахабиев.
Средство разрабатывалось по заказу правительства региона. Если шампунь окажется эффективным, его будут использовать на всех магистралях города. Пока дороги готовят к стандартной мойке водой. Сегодня под эти работы сдана 191 улица. По словам представителя МП «Благоустройство», показатель повышается в разы с каждым днем.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
26 апреля 2017 , 22:31
Алексей
Последнее из раздела Лента новостей
26 апреля 2017
116
26 апреля 2017
197
26 апреля 2017
546
1
26 апреля 2017
707
2
26 апреля 2017
271
26 апреля 2017
146
26 апреля 2017
177
26 апреля 2017 , 22:17
116
В среду, 26 апреля, самарские футболисты провели очередной матч Чемпионата России по футболу
26 апреля 2017 , 18:01
197
В этом году отмечается 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
26 апреля 2017 , 17:58
546
Им стал Александр Вавилов. Он вступил в должность сегодня и сменил на этом посту Валерия...
26 апреля 2017 , 17:44
707
Мобильные средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД запретили эксплуатировать в июле прошлого...
26 апреля 2017 , 17:30
271
Сегодня, примерно в 16.00 в отдел полиции №5 поступило сообщение о подозрительной коробке,...
26 апреля 2017 , 17:11
135
Биомодуль габаритами 75х75х135 мм и массой до 3,5 кг создается в соответствии со стандартами...
26 апреля 2017 , 16:27
146
В рамках Всероссийского фестиваля документального кино «Соль земли», появившегося в...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6 апреля 2017
5516
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4574
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
4204
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
16 апреля 2017
3641
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
1095
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1402
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
1226
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1378
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...