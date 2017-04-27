На улице Самарской тестируют дорожный шампунь

Производители заявили, что новое средство безвредно для окружающей среды и людей.



Сегодня ради эксперимента проезжую часть в Самаре вымыли со специальным средством местного производства. Технология уборки простая - на обработанный шампунем асфальт через 20 минут запускаются поливомоечные машины. Специалисты подсчитали, что на километр дороги нужно меньше литра нового концентрата.



- Шампунь убирает масла и смолы, которые остались после обработки зимними реагентами. Смывать их одной водой технически сложно - рассказала представитель муниципального предприятия «Благоустройство» Елена Белугина.



Руководитель компании-разработчика Виталий Сахабиев заявил, что новое средство универсальное и экологичное. Им можно мыть не только асфальт, но и полы в помещениях, причем вручную.



- Перед нами стояла задача создать аналог импортного шампуня, который используется в Москве. При этом требовалось минимизировать воздействие на окружающую среду и снизить стоимость средства. В отличие от других российских шампуней мы не используем красители и отдушки. Его даже можно не смывать, - сообщил Виталий Сахабиев.



Средство разрабатывалось по заказу правительства региона. Если шампунь окажется эффективным, его будут использовать на всех магистралях города. Пока дороги готовят к стандартной мойке водой. Сегодня под эти работы сдана 191 улица. По словам представителя МП «Благоустройство», показатель повышается в разы с каждым днем.