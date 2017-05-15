На улице Садовой в Самаре загорелся частный дом. ВИДЕО
Днем в понедельник, 15 мая, сотрудникам МЧС поступило сообщение о ЧП в областном центре.
На улице Садовой, в районе пересечения с Венцека, загорелся частный дом.
По словам очевидцев, пожар начался в рядом стоящем сарае. После этого пламя перекинулось на жилое здание.
На месте работают сотрудники МЧС, полиции и скорой.
Как рассказали sgpress.ru очевидцы возгорания, незадолго до начала пожара рядом со зданием играли дети, которые, вероятно, и стали невольными виновниками ЧП.
Однако точную причину пожара установят после проведения необходимых экспертиз. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация о происшествии уточняется.
На улице Садовой, в районе пересечения с Венцека, загорелся частный дом.
По словам очевидцев, пожар начался в рядом стоящем сарае. После этого пламя перекинулось на жилое здание.
На месте работают сотрудники МЧС, полиции и скорой.
Как рассказали sgpress.ru очевидцы возгорания, незадолго до начала пожара рядом со зданием играли дети, которые, вероятно, и стали невольными виновниками ЧП.
Однако точную причину пожара установят после проведения необходимых экспертиз. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация о происшествии уточняется.
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