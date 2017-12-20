На улице Ново-Вокзальной перекрыли движение из-за порыва трубы

Коммунальная авария произошла в 1:30 среды, 20 декабря.



По данным «Предприятия тепловых сетей», специалисты обнаружили повреждение теплосети диаметром 400 мм в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Юных Пионеров. Ночью это место оградили, выполнили земляные работы. Сейчас начат демонтаж поврежденного участка теплосети. Планируется заменить 1 метр трубы. Управляющим компаниям района предложено перейти на резервную схему подачи тепла.



На время работ приостановлено движение по улице Ново-Вокзальной от Ставропольской в сторону Юных Пионеров. Теплоэнергетики планируют завершить ремонт до конца дня.