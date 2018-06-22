На улице Куйбышева австралиец прокричал: «Спасибо, Самара!» - из машины скорой помощи

На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как один из них садится в машину дежурившей скорой помощи. Санитары не стали прогонять его и снимали происходящее. Австралиец, тем временем, включил сирену скорой и прокричал в громкоговоритель: «Россия! Россия! Мы любим тебя, Самара, спасибо за все!»После своего перформанса он вышел из машины, пожал руку водителю скорой и извинился перед полицейскими, которые подошли к машине. Судя по одобрительным возгласам, прохожие только порадовались выходке болельщика из Австралии.