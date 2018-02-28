На улице Чапаевской появятся арт-объекты в виде огромных кошек

В этом году Самару украсят изображениями кошек. Такой проект решили организовать представители «Том Сойер Феста», которые реставрируют дома в историческом центре городе. В процессе создания рисунков примут участие волонтеры.Арт-объекты появятся возле двух арок на улице Чапаевской. Кота и кошку придумала художница Ольга Филимонова.- Художники создают больше поводов прийти, полюбоваться, проникнуться атмосферой. Эти дома становятся точками привязки для экскурсий, а значит, ещё больше людей почувствуют по отношению к этим городским ландшафтам то же, что чувствуем мы, - рассказал один из организаторов проекта Андрей Кочетков.