13 декабря 2017 года,
13:02
$ 58.84    69.3   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
ЧМ-2018
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
Самарский характер
С днем рождения, любимый город!
Итоги года
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

На улице Алма-Атинской в Самаре могут снести более 70 строений

Сейчас по каждому участку проводит проверку городской департамент градостроительства.

По данным администрации Кировского района, всего на улице Алма-Атинской выявлено более 70 участков, используемых не по целевому назначению, с расположенными на них объектами. Если после проверки департамент градостроительства признает заведения незаконными, их снесут. Отметим, что департамент курирует вопросы размещения объектов капитального строительства, других – районная администрация.

Сейчас уже приняты постановления о сносе по двум незаконным объектам на улице Алма-Атинской - автосервису «Тюльпан» и известному большинству самарцев кафе «Беркут». Земельный участок, занимаемый помещением кафе, имеет вид разрешенного использования «дачи, аптечные киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания». Участок находится в границах красных линий, на нем нельзя возводить строения. Самовольная постройка возведена на территории общего пользования. Если владельцы незаконных построек не снесут строения добровольно, этим займется профильный департамент. 
Дата: 13 декабря 2017 , 11:06
150
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре открылась еще одна «Лента»
13 декабря 2017
5
В Самаре открылась еще одна «Лента»
Кто отвечает за порядок в Самаре
13 декабря 2017
75
Кто отвечает за порядок в Самаре
Основной этап ЕГЭ в 2018 году пройдет с конца мая до начала июля
13 декабря 2017
104
Основной этап ЕГЭ в 2018 году пройдет с конца мая до начала июля
Улицу Луначарского введут в эксплуатацию после проверки стройнадзора
13 декабря 2017
121
Улицу Луначарского введут в эксплуатацию после проверки стройнадзора
На улице Алма-Атинской в Самаре могут снести более 70 строений
13 декабря 2017
150
На улице Алма-Атинской в Самаре могут снести более 70 строений
Рядом с площадью Кирова начали готовить площадку для большого катка
13 декабря 2017
136
Рядом с площадью Кирова начали готовить площадку для большого катка
В Самаре на Московском шоссе достроили трамвайный тоннель
13 декабря 2017
134
В Самаре на Московском шоссе достроили трамвайный тоннель
Из подарочных наборов облправительства убрали крепкий алкоголь
13 декабря 2017
152
Из подарочных наборов облправительства убрали крепкий алкоголь
Обозревателя «Самарской газеты» Ирину Шабалину наградили премией имени Эдуарда Кондратова
13 декабря 2017
162
Обозревателя «Самарской газеты» Ирину Шабалину наградили премией имени Эдуарда Кондратова
Лента новостей
13 декабря 2017 , 12:52
5
В Самаре открылась еще одна «Лента»
Магазин находится по адресу улица Физкультурная, 141.
13 декабря 2017 , 12:38
75
Кто отвечает за порядок в Самаре
Пресс-служба администрации областного центра опубликовала перечень структур, ответственных за...
13 декабря 2017 , 12:08
104
Основной этап ЕГЭ в 2018 году пройдет с конца мая до начала июля
В Самаре утвердили расписание государственной итоговой аттестации 2018 года. Об этом сообщает...
13 декабря 2017 , 11:44
121
Улицу Луначарского введут в эксплуатацию после проверки стройнадзора
Выезд с кольца у метро «Московская» открыли после завершения работ на...
13 декабря 2017 , 11:06
150
На улице Алма-Атинской в Самаре могут снести более 70 строений
Сейчас по каждому участку проводит проверку городской департамент градостроительства.
13 декабря 2017 , 10:50
136
Рядом с площадью Кирова начали готовить площадку для большого катка
Он появится на пересечении улиц Победы и Каховской. Его площадь составит 4000 квадратных метров....
13 декабря 2017 , 10:39
134
В Самаре на Московском шоссе достроили трамвайный тоннель
В городе продолжаются строительство трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона...
13 декабря 2017 , 10:04
152
Из подарочных наборов облправительства убрали крепкий алкоголь
Главное управление организации торгов Самарской области объявило аукцион по заказу областного...
13 декабря 2017 , 09:27
162
Обозревателя «Самарской газеты» Ирину Шабалину наградили премией имени Эдуарда Кондратова
Во вторник, 12 декабря, в Самарской публичной библиотеке состоялась V церемония награждения...
12 декабря 2017 , 20:01
275
В Доме актера пройдет творческий вечер самарского актера Всеволода Турчина
Встреча приурочена к 80-летию актера.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
30 ноября 2017
5302
1
В Самаре пятимесячная девочка утонула при купании в ванной
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
15 ноября 2017
2904
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
Авария произошла в среду, 15 ноября, в 18:40 в Самарском районе. 
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
19 ноября 2017
2829
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
Напомним , ЧП произошло в субботу, 18 ноября. При пересечении русла Волги от правого берега в...
Своими глазами.
24 ноября 2017
2200
 
Своими глазами. "Самара Арена" - 200 дней до..
Вечером в субботу, 25 ноября, до старта Чемпионата мира 2018 года в России останется 200 дней....
В столкновении пяти автомобилей погиб 40-летний мужчина
13 ноября 2017
1994
В столкновении пяти автомобилей погиб 40-летний мужчина
ДТП произошло в понедельник, 13 ноября, около 17:00 на 54 км трассы Самара-Бугуруслан. ...
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
20 ноября 2017
1078
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
По праву наследования. Молодежное движение по-прежнему востребовано
7 декабря 2017
151
По праву наследования. Молодежное движение по-прежнему востребовано
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...
В Железнодорожном районе Самары жители 15 домов остались без воды
11 декабря 2017
368
В Железнодорожном районе Самары жители 15 домов остались без воды
В понедельник, 11 декабря, на сетях ООО «Самарские коммунальные системы» произошла...
Бывшего прокурора Безенчукского района подозревают в «крышевании» самарских автостоянок
11 декабря 2017
433
Бывшего прокурора Безенчукского района подозревают в «крышевании» самарских автостоянок
В субботу, 9 декабря, по решению Самарского районного суда его арестовали до 8 февраля 2018...
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
23 ноября 2017
802
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.