На улице Алма-Атинской в Самаре могут снести более 70 строений
Сейчас по каждому участку проводит проверку городской департамент градостроительства.
По данным администрации Кировского района, всего на улице Алма-Атинской выявлено более 70 участков, используемых не по целевому назначению, с расположенными на них объектами. Если после проверки департамент градостроительства признает заведения незаконными, их снесут. Отметим, что департамент курирует вопросы размещения объектов капитального строительства, других – районная администрация.
Сейчас уже приняты постановления о сносе по двум незаконным объектам на улице Алма-Атинской - автосервису «Тюльпан» и известному большинству самарцев кафе «Беркут». Земельный участок, занимаемый помещением кафе, имеет вид разрешенного использования «дачи, аптечные киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания». Участок находится в границах красных линий, на нем нельзя возводить строения. Самовольная постройка возведена на территории общего пользования. Если владельцы незаконных построек не снесут строения добровольно, этим займется профильный департамент.
По данным администрации Кировского района, всего на улице Алма-Атинской выявлено более 70 участков, используемых не по целевому назначению, с расположенными на них объектами. Если после проверки департамент градостроительства признает заведения незаконными, их снесут. Отметим, что департамент курирует вопросы размещения объектов капитального строительства, других – районная администрация.
Сейчас уже приняты постановления о сносе по двум незаконным объектам на улице Алма-Атинской - автосервису «Тюльпан» и известному большинству самарцев кафе «Беркут». Земельный участок, занимаемый помещением кафе, имеет вид разрешенного использования «дачи, аптечные киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания». Участок находится в границах красных линий, на нем нельзя возводить строения. Самовольная постройка возведена на территории общего пользования. Если владельцы незаконных построек не снесут строения добровольно, этим займется профильный департамент.
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