На улице Алма-Атинской в Самаре могут снести более 70 строений

Сейчас по каждому участку проводит проверку городской департамент градостроительства.



По данным администрации Кировского района, всего на улице Алма-Атинской выявлено более 70 участков, используемых не по целевому назначению, с расположенными на них объектами. Если после проверки департамент градостроительства признает заведения незаконными, их снесут. Отметим, что департамент курирует вопросы размещения объектов капитального строительства, других – районная администрация.



Сейчас уже приняты постановления о сносе по двум незаконным объектам на улице Алма-Атинской - автосервису «Тюльпан» и известному большинству самарцев кафе «Беркут». Земельный участок, занимаемый помещением кафе, имеет вид разрешенного использования «дачи, аптечные киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания». Участок находится в границах красных линий, на нем нельзя возводить строения. Самовольная постройка возведена на территории общего пользования. Если владельцы незаконных построек не снесут строения добровольно, этим займется профильный департамент.