На уборку Московского шоссе и Ново-Садовой потратят 10 млн рублей

ГКУ Самарской области «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» (АСАДО) ищет субподрядчика для уборки двух самарских магистралей.



Информация о соответствующих торгах размещена на официальном сайте государственных закупок. Победитель открытого конкурса должен определиться 21 марта.



Ему предстоит убирать Московское шоссе на участке от улицы Мичурина до Авроры и Ново-Садовую в границах Первомайской до Постникова Оврага. Сроки выполнения работ – с 1 апреля по 31 октября этого года.



Уборка будет включать в себя чистку дорог и прилегающих тротуаров от мусора, мытье павильонов остановок общественного транспорта и подземных пешеходных переходов, поливку растений и т.д.