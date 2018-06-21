На турнире болельщиков в Самаре австралийцы и датчане скандировали «Россия! Россия!»

В среду, 20 июня, в Самаре состоялся турнир болельщиков Kosmos Cup. В нем участвовали четыре команды: болельщики Дании, Австралии, России и сборная журналистов.В первом полуфинале сыграли две российские команды. Победу со счетом 1:0 одержала команда болельщиков «Космос». Второй полуфинал завершился со счетом 4:1 в пользу датчан.Третье место в итоге заняли австралийцы, обыгравшие журналистов - 2:0. В финале, в упорной борьбе, датчане были сильнее российской команды - 2:1.Во время общего фото участники турнира, с подачи зарубежных фанатов, скандировали: «Россия! Россия!».