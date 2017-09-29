На тренировочных полях у "Самара Арены" засеяли газон

Одновременно со строительством "Самара Арены" продолжается благоустройство территории рядом со стадионом. Кроме того, рабочим предстоит дополнительно возвести инфраструктурные объекты, которые необходимы для проведения Чемпионата мира. В их числе и обязательные тренировочные поля. В Самаре их будет три. Одно - на "Металлурге". Там сейчас завершаются работы по его обустройству. Два - непосредственно у "Самара Арены".Сейчас на них засеяли газон, и трава уже начала всходить. Рядом с каждым из полей построили два административных здания красно-белого и бежево-зеленого цветов, в которых будут находиться раздевалки, душевые и другие необходимые помещения.Кроме того, строители монтируют конструкции для так называемой "входной группы", где будет проводиться досмотр зрителей, заходящих на территорию, прилегающую к стадиону.