На тренировочных полях у "Самара Арены" засеяли газон
Во время ЧМ-18 на них будут готовиться к матчам сборные - участники мирового первенства.
Одновременно со строительством "Самара Арены" продолжается благоустройство территории рядом со стадионом. Кроме того, рабочим предстоит дополнительно возвести инфраструктурные объекты, которые необходимы для проведения Чемпионата мира. В их числе и обязательные тренировочные поля. В Самаре их будет три. Одно - на "Металлурге". Там сейчас завершаются работы по его обустройству. Два - непосредственно у "Самара Арены".
Сейчас на них засеяли газон, и трава уже начала всходить. Рядом с каждым из полей построили два административных здания красно-белого и бежево-зеленого цветов, в которых будут находиться раздевалки, душевые и другие необходимые помещения.
Кроме того, строители монтируют конструкции для так называемой "входной группы", где будет проводиться досмотр зрителей, заходящих на территорию, прилегающую к стадиону.
Одновременно со строительством "Самара Арены" продолжается благоустройство территории рядом со стадионом. Кроме того, рабочим предстоит дополнительно возвести инфраструктурные объекты, которые необходимы для проведения Чемпионата мира. В их числе и обязательные тренировочные поля. В Самаре их будет три. Одно - на "Металлурге". Там сейчас завершаются работы по его обустройству. Два - непосредственно у "Самара Арены".
Сейчас на них засеяли газон, и трава уже начала всходить. Рядом с каждым из полей построили два административных здания красно-белого и бежево-зеленого цветов, в которых будут находиться раздевалки, душевые и другие необходимые помещения.
Кроме того, строители монтируют конструкции для так называемой "входной группы", где будет проводиться досмотр зрителей, заходящих на территорию, прилегающую к стадиону.
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