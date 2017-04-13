На трассе в Самарской области из-за гранат перекрывали движение

На место происшествия незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа, кинологи, экипажи патрульно-постовой службы полиции и ГИБДД. Помимо этого, вызвали специалистов-взрывотехников. Полицейские оцепили прилегающую территорию и перекрыли движение.В 11:40 на место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области, которые приступили к осмотру предметов, похожих на гранаты.Обследовав их, специалисты пришли к выводу, что один из предметов является боевой гранатой РГД-5, два остальных – гранатами Ф-1 без взрывчатого вещества внутри.Боевую гранату обезвредили. По факту обнаружения боеприпасов ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.