На трассе в Самарской области из-за гранат перекрывали движение
В 9:20 в четверг, 13 апреля, в дежурную часть МВД поступило сообщение о подозрительных предметах, которые обнаружили на обочине автодороги Богатое – Оренбург.
На место происшествия незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа, кинологи, экипажи патрульно-постовой службы полиции и ГИБДД. Помимо этого, вызвали специалистов-взрывотехников. Полицейские оцепили прилегающую территорию и перекрыли движение.
В 11:40 на место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области, которые приступили к осмотру предметов, похожих на гранаты.
Обследовав их, специалисты пришли к выводу, что один из предметов является боевой гранатой РГД-5, два остальных – гранатами Ф-1 без взрывчатого вещества внутри.
Боевую гранату обезвредили. По факту обнаружения боеприпасов ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
На место происшествия незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа, кинологи, экипажи патрульно-постовой службы полиции и ГИБДД. Помимо этого, вызвали специалистов-взрывотехников. Полицейские оцепили прилегающую территорию и перекрыли движение.
В 11:40 на место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области, которые приступили к осмотру предметов, похожих на гранаты.
Обследовав их, специалисты пришли к выводу, что один из предметов является боевой гранатой РГД-5, два остальных – гранатами Ф-1 без взрывчатого вещества внутри.
Боевую гранату обезвредили. По факту обнаружения боеприпасов ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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