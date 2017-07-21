На трассе в ДТП с участием автобуса и фуры пострадали три человека

Авария случилась в пятницу, 21 июля, в 4:35 в Ставропольском районе Самарской области.



По данным ГУ МВД по Самарской области, 52-летний водитель, управляя автобусом Вольво, зарегистрированном в Татарстане, ехал по дороге М-5 «Урал» со стороны Тольятти в направлении Сызрани. Мужчина слишком близко подъехал к двигавшейся впереди фуре Вольво FH с полуприцепом Шмитц и врезался в большегруз. Последним управлял 50-летний водитель. В автобусе находились 42 пассажира.



В результате ДТП пострадали три человека, жители Республики Башкортостан. Пассажиры автобуса получили незначительные травмы, с которыми были доставлены в больницу.



В настоящий момент устанавливаются все подробности произошедшего.







В настоящий момент устанавливаются все подробности произошедшего.