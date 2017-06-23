На трассе иномарка въехала в КамАЗ, погибли пассажиры

22-летний водитель автомобиля Киа ехал по трассе «Самара-Бугуруслан» со стороны Самары в направлении Бугуруслана.По предварительной версии полицейских, автомобилист выехал на «встречку», где столкнулся с КамАЗом под управлением 48-летнего мужчины.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в результате ДТП водитель иномарки получил травмы. Его госпитализировали. Еще двое пассажиров легковушки - 41-летний и 48-летний мужчины - скончались в больнице.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста были трезвы.