На трассе Ниссан врезался в барьер и перевернулся: трое пострадали

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 29-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze ехал со стороны Бугуруслана в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, при обгоне автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Nissan X-Trail, которая от удара врезалась в барьер, а затем перевернулась.34-летний водитель Nissan X-Trail, а также две его пассажирки – 57-летняя и 42-летняя женщины, получили травмы и были доставлены в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.