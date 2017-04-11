На трассе М-5 устранили последствия паводка. Движение восстановили

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», в целях обеспечения безопасного проезда движение транспорта было закрыто на участке автодороги с 93 по 129 км. Объезд осуществлялся по старому направлению, по территориальным дорогам Самарской области через села Старая Таволжанка, Алексеевка, Гвардейцы, Широченка. На ликвидации размыва были задействованы 20 единиц техники - экскаваторы, тракторы, самосвалы, автогрейдеры, каток, КДМ. В результате был произведен отток воды, устранены просадки дорожного покрытия и установлено барьерное ограждение.Сообщается, что с 8.00 сегодняшнего дня движение транспорта на восстановленном участке осуществляется в штатном режиме.