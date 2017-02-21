На трассе М-5 погиб мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 31-летний водитель грузовой Газели ехал со стороны поселка Новоспасское в направлении Тольятти. По предварительной версии полицейских, в пути автомобилист сбил 40-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Сразу после этого 56-летний водитель фуры Renault Premium, ехавшей в том же направлении, повторно наехал на пешехода.От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия врачей. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих машин находились в трезвом состоянии. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит судебно-медицинская экспертиза.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.