На трассе М-5 по пути в Самару Форд насмерть сбил мужчину

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 29-летний водитель автомобиля Ford Tourneo двигался со стороны Тольятти в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, автомобилист допустил наезд на мужчину 1980 года рождения, который шел по проезжей части в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.

От полученных в результате ДТП травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия врачей. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.