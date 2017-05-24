На трассе М-5 «Урал» снесли незаконное придорожное кафе

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, в отношении хозяйки заведения было возбуждено исполнительное производство. Несмотря на это, женщина не спешила сносить кафе, в результате чего приставы оштрафовали ее на 11 тысяч рублей, а также запретили ей выезжать за пределы нашей страны.Принятые меры возымели свой эффект: женщина все же исполнила решение суда и освободила самовольно занятый земельный участок площадью, снеся кафе.