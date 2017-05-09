На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД

ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля «Mercedes» не справился с управлением и выехал на обочину, где совершил наезд на инспектора Госавтоинспекции, находившегося на службе. Сотрудник полиции скончался на месте происшествия, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.