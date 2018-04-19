На территории Орлова оврага в Самаре могут построить школу на 1300 мест

Деньги пойдут на засыпку оврага, а также на корректировку проекта межевания территории. Несколько лет назад земля Орлова оврага, расположенного в Красноглинском районе, была предоставлена многодетным семьям для строительства жилья.Как пояснил заместитель руководителя департамента градостроительства администрации Самары Олег Захаров, засыпка оврага позволит увеличить число участков для многодетных семей. Город также получит потенциальную территорию для строительства школы на 1300 мест.Помимо этого, в 2018 году скорректируют проект межевания территории Орлова оврага. Это позволит выйти на проектирование внутриквартальных дорог.