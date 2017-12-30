На строительство магистрали «Центральная» дадут денег из федерального бюджета
Об этом стало известно в пятницу, 29 декабря, в Москве, на заседании межведомственной комиссии, посвященной отбору проектов строительства дорог в регионах России.
По сообщению пресс-службы областного правительства, комиссия единогласно поддержала проект первого этапа строительства - на участке от Ракитовского шоссе до обводной автодороги города Самары.
Второй этап охватывает участок от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова, третий - участок проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до набережной реки Самара.
Стоимость первого этапа строительства, без учета стоимости проектно-изыскательских работ, составляет 7, 384 млрд рублей. Строительство будет осуществляться на условиях софинансирования федерального, регионального бюджетов, а также внебюджетных средств.
Заключительным этапом отбора проектов станет правительственная комиссия при заместителе председателя федерального правительства Аркадии Дворковиче, на которой будет решен вопрос о выделении финансирования из федерального бюджета для реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства.
По сообщению пресс-службы областного правительства, комиссия единогласно поддержала проект первого этапа строительства - на участке от Ракитовского шоссе до обводной автодороги города Самары.
Второй этап охватывает участок от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова, третий - участок проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до набережной реки Самара.
Стоимость первого этапа строительства, без учета стоимости проектно-изыскательских работ, составляет 7, 384 млрд рублей. Строительство будет осуществляться на условиях софинансирования федерального, регионального бюджетов, а также внебюджетных средств.
Заключительным этапом отбора проектов станет правительственная комиссия при заместителе председателя федерального правительства Аркадии Дворковиче, на которой будет решен вопрос о выделении финансирования из федерального бюджета для реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства.
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