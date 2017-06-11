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На строительство Фрунзенского моста могут добавить ещё 400 млн рублей

Такие данные были озвучены на рабочем совещании министра транспорта РФ Максима Соколова и губернатора Самарской области Николая Меркушкина, которое состоялось в субботу, 10 июня, в Тольятти.

По словам Максима Соколова, к концу 2017 года в нормативном состоянии должны находиться 48,5% дорог Самарской-Тольяттинской агломерации, а к концу 2018 года - 54%.

- Этот процент выше, чем целевой показатель по стране по проекту «Безопасные и качественные дороги». Напомню, минимальный показатель 50%, - уточнил министр.

По словам министра, на первом этапе финансирование программы из бюджетов всех уровней составит более 4,1 млрд рублей (федеральная казна «наполнит» программу на 1,8 млрд рублей).
 
- Для нас это становится серьезным подспорьем в движении вперед. Заверяю, мы сделаем все, чтобы программу «Безопасные и качественные дороги» выполнить в полном объеме. Мы знаем ваши требования и сами жестко требуем выполнения всех обязательств,-подчеркнул Николай Меркушкин.

Кроме того, дополнительно из бюджета страны предоставляются трансферты на подготовку к чемпионату мира в размере 4,4 млрд рублей, еще 600 млн рублей — на строительство мостового перехода Фрунзенский.

-Сейчас подготовлено решение, надеюсь правительство и Госдума нас поддержат, выделить дополнительно еще 400 млн рублей, чтобы ускорить строительство этого объекта, - отметил Максим Соколов.

В ходе рабочего визита в Самарскую область Максим Соколов и Николай Меркушкин ознакомились в Тольятти с ходом строительства трёхуровневой развязки на 974 км трассы М-5 «Урал».

Возведение развязки финансируется в рамках инвестпроекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» целевой программой «Развитие транспортной системы России». Стоимость возведения эстакады около 7 млрд рублей. Заказчиком выступает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства». По планам строительство развязки завершится во второй половине 2019 года.

Как рассказал министру и главе региона руководитель федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» Сергей Логунов, сейчас в районе работ строят три трассы-дублера (одна уже асфальтируется), чтобы на время работ минимизировать неудобства для водителей. На площадке работают две буровых установки - начинается возведение опор и подпорных стенок путепровода.

Параллельно ведется ремонт дорожного полотна плотины Жигулевской ГЭС и подъездов к ней со стороны Тольятти и Сызрани. Подходы к плотине со стороны Сызрани планируется завершить уже в июне, а работы на плотине - в сентябре.
Дата: 11 июня 2017 , 16:39
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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