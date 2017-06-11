На строительство Фрунзенского моста могут добавить ещё 400 млн рублей
Такие данные были озвучены на рабочем совещании министра транспорта РФ Максима Соколова и губернатора Самарской области Николая Меркушкина, которое состоялось в субботу, 10 июня, в Тольятти.
По словам Максима Соколова, к концу 2017 года в нормативном состоянии должны находиться 48,5% дорог Самарской-Тольяттинской агломерации, а к концу 2018 года - 54%.
- Этот процент выше, чем целевой показатель по стране по проекту «Безопасные и качественные дороги». Напомню, минимальный показатель 50%, - уточнил министр.
По словам министра, на первом этапе финансирование программы из бюджетов всех уровней составит более 4,1 млрд рублей (федеральная казна «наполнит» программу на 1,8 млрд рублей).- Для нас это становится серьезным подспорьем в движении вперед. Заверяю, мы сделаем все, чтобы программу «Безопасные и качественные дороги» выполнить в полном объеме. Мы знаем ваши требования и сами жестко требуем выполнения всех обязательств,-подчеркнул Николай Меркушкин.
Кроме того, дополнительно из бюджета страны предоставляются трансферты на подготовку к чемпионату мира в размере 4,4 млрд рублей, еще 600 млн рублей — на строительство мостового перехода Фрунзенский.
-Сейчас подготовлено решение, надеюсь правительство и Госдума нас поддержат, выделить дополнительно еще 400 млн рублей, чтобы ускорить строительство этого объекта, - отметил Максим Соколов.
В ходе рабочего визита в Самарскую область Максим Соколов и Николай Меркушкин ознакомились в Тольятти с ходом строительства трёхуровневой развязки на 974 км трассы М-5 «Урал».
Возведение развязки финансируется в рамках инвестпроекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» целевой программой «Развитие транспортной системы России». Стоимость возведения эстакады около 7 млрд рублей. Заказчиком выступает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства». По планам строительство развязки завершится во второй половине 2019 года.
Как рассказал министру и главе региона руководитель федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» Сергей Логунов, сейчас в районе работ строят три трассы-дублера (одна уже асфальтируется), чтобы на время работ минимизировать неудобства для водителей. На площадке работают две буровых установки - начинается возведение опор и подпорных стенок путепровода.
Параллельно ведется ремонт дорожного полотна плотины Жигулевской ГЭС и подъездов к ней со стороны Тольятти и Сызрани. Подходы к плотине со стороны Сызрани планируется завершить уже в июне, а работы на плотине - в сентябре.
По словам Максима Соколова, к концу 2017 года в нормативном состоянии должны находиться 48,5% дорог Самарской-Тольяттинской агломерации, а к концу 2018 года - 54%.
- Этот процент выше, чем целевой показатель по стране по проекту «Безопасные и качественные дороги». Напомню, минимальный показатель 50%, - уточнил министр.
По словам министра, на первом этапе финансирование программы из бюджетов всех уровней составит более 4,1 млрд рублей (федеральная казна «наполнит» программу на 1,8 млрд рублей).
Кроме того, дополнительно из бюджета страны предоставляются трансферты на подготовку к чемпионату мира в размере 4,4 млрд рублей, еще 600 млн рублей — на строительство мостового перехода Фрунзенский.
-Сейчас подготовлено решение, надеюсь правительство и Госдума нас поддержат, выделить дополнительно еще 400 млн рублей, чтобы ускорить строительство этого объекта, - отметил Максим Соколов.
В ходе рабочего визита в Самарскую область Максим Соколов и Николай Меркушкин ознакомились в Тольятти с ходом строительства трёхуровневой развязки на 974 км трассы М-5 «Урал».
Возведение развязки финансируется в рамках инвестпроекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» целевой программой «Развитие транспортной системы России». Стоимость возведения эстакады около 7 млрд рублей. Заказчиком выступает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства». По планам строительство развязки завершится во второй половине 2019 года.
Как рассказал министру и главе региона руководитель федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» Сергей Логунов, сейчас в районе работ строят три трассы-дублера (одна уже асфальтируется), чтобы на время работ минимизировать неудобства для водителей. На площадке работают две буровых установки - начинается возведение опор и подпорных стенок путепровода.
Параллельно ведется ремонт дорожного полотна плотины Жигулевской ГЭС и подъездов к ней со стороны Тольятти и Сызрани. Подходы к плотине со стороны Сызрани планируется завершить уже в июне, а работы на плотине - в сентябре.
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