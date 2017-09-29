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На совете ПФО обсудят вопросы стимулирования экономики

В пятницу, 29 сентября, в Пензе полпред президента в ПФО Михаил Бабич проведет заседание совета округа. В работе примет участие и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

На совете округа обсудят реализацию мероприятий по стимулированию роста экономики регионов ПФО. Они направлены на повышение эффективности деятельности институтов развития, увеличение налогового потенциала, совершенствование межбюджетных отношений и оптимизацию бюджетных расходов.

В мероприятии, помимо глав регионов Поволжья, примут участие представители Федерального Собрания РФ, руководители окружных территориальных органов федеральных структур и общественных организаций. В числе приглашенных на заседание совета – министр финансов РФ Антон Силуанов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
 
Дата: 29 сентября 2017 , 10:43
156
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: архив pfo.gov.ru
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