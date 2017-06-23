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На соревнованиях по спидвею мотоцикл вылетел на трибуну

Инцидент произошел в четверг, 22 июня, в Балаково Саратовской области на стадионе «Труд» во время гонки командного чемпионата России по гаревому спидвею между местной «Турбиной» и тольяттинской «Мега-Ладой».

Как сообщили sgpress.ru в балаковском клубе «Турбина», в одном из заездов на вираже «мегаладовец» задел мотоцикл местного гонщика. В следующую секунду оба гонщика упали, а мотоцикл спортсмена из Балаково перелетел через ограждение на трибуну. Известно, что в результате инцидента никто из зрителей не пострадал.

Также sgpress.ru сообщили, что несколько лет назад был похожий случай, когда мотоцикл повис на заборе. Кроме того, пару раз мотоцикл оказывался в двухметровой зоне безопасности (между ограждением трека и ограждением трибуны). При этом руководство клуба отметило, что настолько опасная для зрителей ситуация на балаковском стадионе была первый раз за последние 15 лет.

После случившегося руководство клуба планирует разработать дополнительные меры безопасности.

Отметим, что по итогам гонок тольяттинская «Мега-Лада» одержала третью подряд победу над соперниками в рамках командного чемпионата России по спидвею на гаревой дорожке со счетом 60:32.
Дата: 23 июня 2017 , 15:52
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Автор текста: Анна Турова
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