На снос незаконной пятиэтажки на Садовой требуется 5 млн рублей
Ее построили в 2009 году на месте частного дома.
Здание на Садовой, 97 уже несколько лет заброшено. Входы в него заколочены. Жильцы частных домов, которые находятся во дворе пятиэтажки, используют открытую площадку здания как кладовку. Здесь стоят коляски, сложены старые вещи. Рядом играют дети.
А началось все в нулевых годах этого века. На земельном участке, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство, построили пятиэтажное жилое здание. Жители близлежащих домов №№ 95-99 на улице Садовой обратились в прокуратуру Самарского района. Надзорное ведомство провело проверку. Выяснилось, что физлица возвели здание по адресу: улица Садовая, 97 без разрешения на строительство. Министерством строительства разрешение на ввод в эксплуатацию объекта также не выдавалось.
Как сообщили sgpress.ru в Федеральной кадастровой палате, земельный участок, на котором построен дом, можно использовать только под индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, профильными ведомствами во время проверок было установлено, что здание не соответствует требованиям пожарной безопасности. В помещения лишь частично подвели газ, воду и электричество.
Несмотря на это, после завершения строительства собственник даже размещал объявления о продаже квартир. Их так никто и не купил.
Прокуратура Самарского района в 2009 году обратилась в суд с заявлением о сносе незаконно построенного многоквартирного жилого дома. Требования прокурора удовлетворили, решение Самарского районного суда о сносе здания вступило в силу. Судебные приставы возбудили исполнительное производство обязать "застройщиков" снести здание за свой счет. Об этом sgpress.ru рассказали в прокуратуре Самарского района. Однако собственник так и не снес здание.
Приставы отделения Самарского района направили запрос о выделении 5 миллионов рублей, необходимых для сноса дома, в УФССП России по Самарской области. Решение пока не принято. При положительном решении данные средства потом взыщут с физлиц, причастных к незаконному строительству.
Здание на Садовой, 97 уже несколько лет заброшено. Входы в него заколочены. Жильцы частных домов, которые находятся во дворе пятиэтажки, используют открытую площадку здания как кладовку. Здесь стоят коляски, сложены старые вещи. Рядом играют дети.
А началось все в нулевых годах этого века. На земельном участке, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство, построили пятиэтажное жилое здание. Жители близлежащих домов №№ 95-99 на улице Садовой обратились в прокуратуру Самарского района. Надзорное ведомство провело проверку. Выяснилось, что физлица возвели здание по адресу: улица Садовая, 97 без разрешения на строительство. Министерством строительства разрешение на ввод в эксплуатацию объекта также не выдавалось.
Как сообщили sgpress.ru в Федеральной кадастровой палате, земельный участок, на котором построен дом, можно использовать только под индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, профильными ведомствами во время проверок было установлено, что здание не соответствует требованиям пожарной безопасности. В помещения лишь частично подвели газ, воду и электричество.
Несмотря на это, после завершения строительства собственник даже размещал объявления о продаже квартир. Их так никто и не купил.
Прокуратура Самарского района в 2009 году обратилась в суд с заявлением о сносе незаконно построенного многоквартирного жилого дома. Требования прокурора удовлетворили, решение Самарского районного суда о сносе здания вступило в силу. Судебные приставы возбудили исполнительное производство обязать "застройщиков" снести здание за свой счет. Об этом sgpress.ru рассказали в прокуратуре Самарского района. Однако собственник так и не снес здание.
Приставы отделения Самарского района направили запрос о выделении 5 миллионов рублей, необходимых для сноса дома, в УФССП России по Самарской области. Решение пока не принято. При положительном решении данные средства потом взыщут с физлиц, причастных к незаконному строительству.
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