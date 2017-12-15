На следующей неделе в Самаре откроется центр выдачи паспорта болельщика

Торжественное открытие центра выдачи паспорта болельщика запланировано на вторник, 19 декабря, на 12:00.Здесь будут выдавать паспорта болельщиков (FAN ID) тем, кто купил билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™.Паспорт болельщика - это документ, обязательный для всех зрителей (включая детей) матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, необходимый для прохода на стадион. Болельщики при предъявлении FAN ID и билета на матч смогут воспользоваться определенными сервисами бесплатного проезда, включающими железнодорожные перевозки между городами-организаторами, а также проезд в городах-организаторах в дни матчей. Для получения FAN ID поклонники футбола должны зарегистрироваться на официальном сайте fan-id.ru , прописать свои паспортные данные и отправить фотографию.