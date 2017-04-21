На следующей неделе в Самаре начнут раздавать георгиевские ленточки

Как сообщает пресс-служба Самарского дома молодежи, георгиевские ленточки можно будет получить на площади Победы (пересечение Галактионовской и Ярмарочной) и еще на 10 площадках Самары. В нашем городе более 65 тысяч лент будут раздавать 103 добровольца, которые попутно расскажут об истории символа Победы. Всего же в этом году будет роздано 75 тысяч георгиевских лент.Дополнительную информацию об акции можно получить по телефонам 8(846) 341-45-17, 8 (987) 953-78-08 (Наталья Денисова, главный специалист информационно-аналитического отдела МБУ г.о. Самара «СДМ»), e-mail: public@samdm.ru, на официальном сайтеhttp://samdm.ru/ или в социальной сети Вконтакте https://vk.com/sdmsamara.