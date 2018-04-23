На "скоростной" маршрут до "Самара Арены" выпустили трамваи
Средняя скорость составов - 25 километров в час.
В воскресенье, 22 апреля, на маршруте "Железнодорожный вокзал – Стадион "Самара Арена" протестировали трамваи. Пробную поездку совершили 33 состава. На маршруте они делали шесть остановок: музей Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина, "Звезда", Барбошина поляна и конечная остановка Московское шоссе.
По словам руководителя городского департамента транспорта Юрия Тапилина, на поездку от начала до конца уходит около часа.
- Наша цель – испытания в условиях реальной дорожной обстановки. Но при этом мы понимаем, что сегодня у нас выходной день. Через неделю мы оценим ситуацию в более напряженной будничной обстановке, - отметил Юрий Тапилин.
Средняя скорость трамваев на маршруте S5 - 25 километров в час.
- Вся техника проверена, - рассказал руководитель МП ТТУ Михаил Ефремов. - В салонах некоторых вагонов уже есть видеокамеры, которые к чемпионату будут установлены на всем подвижном составе. Меняется и обновляется обшивка сидений. Объем работы большой. Делаем все возможное, чтобы обеспечить
максимальный комфорт и жителям города и его гостям.
Также Михаил Евремов добавил, что во время ЧМ-2018 все водители будут одеты в белые рубашки и фирменные жилетки со значком ЧМ-2018. Новую форму выдадут и кондукторам.
После Чемпионата мира трамваи продолжат ходить до "Самара Арены". Как часто, пока неясно. Предположительно, в дни игр "Крыльев Советов" количество рейсов будет увеличиваться.
Уже в субботу, 28 апреля, так называемые скоростные трамваи снова выйдут на маршрут. В этот день на новом самарском стадионе состоится тестовый матч. "Крылья Советов" примут воронежский "Факел". Начало игры - в 18:00. Трамваи маршрута S5 будут ходить с интервалом две минуты.
В воскресенье, 22 апреля, на маршруте "Железнодорожный вокзал – Стадион "Самара Арена" протестировали трамваи. Пробную поездку совершили 33 состава. На маршруте они делали шесть остановок: музей Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина, "Звезда", Барбошина поляна и конечная остановка Московское шоссе.
По словам руководителя городского департамента транспорта Юрия Тапилина, на поездку от начала до конца уходит около часа.
- Наша цель – испытания в условиях реальной дорожной обстановки. Но при этом мы понимаем, что сегодня у нас выходной день. Через неделю мы оценим ситуацию в более напряженной будничной обстановке, - отметил Юрий Тапилин.
Средняя скорость трамваев на маршруте S5 - 25 километров в час.
- Вся техника проверена, - рассказал руководитель МП ТТУ Михаил Ефремов. - В салонах некоторых вагонов уже есть видеокамеры, которые к чемпионату будут установлены на всем подвижном составе. Меняется и обновляется обшивка сидений. Объем работы большой. Делаем все возможное, чтобы обеспечить
максимальный комфорт и жителям города и его гостям.
Также Михаил Евремов добавил, что во время ЧМ-2018 все водители будут одеты в белые рубашки и фирменные жилетки со значком ЧМ-2018. Новую форму выдадут и кондукторам.
После Чемпионата мира трамваи продолжат ходить до "Самара Арены". Как часто, пока неясно. Предположительно, в дни игр "Крыльев Советов" количество рейсов будет увеличиваться.
Уже в субботу, 28 апреля, так называемые скоростные трамваи снова выйдут на маршрут. В этот день на новом самарском стадионе состоится тестовый матч. "Крылья Советов" примут воронежский "Факел". Начало игры - в 18:00. Трамваи маршрута S5 будут ходить с интервалом две минуты.
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