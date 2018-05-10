На склоне площади Славы запустили фонтаны

Завершается капитальный ремонт склона площади Славы. Уже отремонтированы пешеходные дорожки и лестницы, обустроен амфитеатр. В День Победы заработали 11 каскадных и два сухих фонтана, без открытого бассейна. По сухим фонтанам можно будет ходить, но пока они закрыты лентами. Вечером также заработала подсветка фонтанов.Сейчас рабочие укладывают плитку со стороны Дома профсоюзов.