На склоне площади Славы занимаются отделкой «сухих» фонтанов

Как сообщили sgpress.ru в облправительстве, на склоне площади Славы уже отремонтировали пешеходные дорожки и лестницы, обустроили амфитеатр и 9 каскадных фонтанов. Также рабочие проложили водопроводные сети, заменили сети уличного освещения, отремонтировали канализационный коллектор.Кроме того, установлены железобетонные конструкции двух «сухих» фонтанов. Сейчас идет их отделка, монтируется оборудование в насосных помещениях.Сухой фонтан - это фонтан с живыми водяными струями, но не имеющий открытого бассейна.