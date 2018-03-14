На счет «АвтоВАЗагрегата» поступили почти 68 млн рублей для погашения долгов по зарплате

В среду, 14 марта, залогодержатель «АвтоВАЗагрегата» направил на счет предприятия 67,88 млн рублей. Эти деньги пойдут на погашение задолженности по зарплате, в том числе бывшим работникам компании. Деньги изыскали благодаря личному участию главы региона Дмитрия Азарова в переговорном процессе.Напомним, Арбитражный суд Самарской области признал банкротом тольяттинский завод «АвтоВАЗагрегат», который ранее являлся одним из основных поставщиков АвтоВАЗа. Производство в компании остановили в июле 2015 года, а в октябре в компании ввели первую стадию банкротства. В августе 2016 года суд признал должника банкротом и открыл конкурсное производство.