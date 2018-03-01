На самарском ж/д вокзале установят новый досмотровый павильон

По сообщению пресс-службы КбшЖД, в городах-организаторах ЧМ-2018 на железнодорожных вокзалах установят 12 новых досмотровых павильонов. Один из них появится в Самаре. Такие же павильоны установят на вокзалах Саранска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова и Волгограда.