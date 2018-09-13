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На самарском вокзале появилась «мобильная библиотека»

МТС продолжили развитие проекта в Самарской области.

Виртуальные книжные полки установили в зале ожидания железнодорожного вокзала в Самаре.

Пользоваться «мобильной библиотекой» можно с помощью гаджета с подключенным интернетом. Чтобы загрузить книгу, достаточно открыть на устройстве приложение-сканер и навести камеру на QR-код.

«Мобильная библиотека» установлена справа от центрального входа, рядом с эскалаторами и детской творческой зоной МТС.

Дата: 13 сентября 2018 , 12:23
147
Автор текста: Виктория Анистратова
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