На самарском вокзале появилась «мобильная библиотека»

Виртуальные книжные полки установили в зале ожидания железнодорожного вокзала в Самаре.Пользоваться «мобильной библиотекой» можно с помощью гаджета с подключенным интернетом. Чтобы загрузить книгу, достаточно открыть на устройстве приложение-сканер и навести камеру на QR-код.«Мобильная библиотека» установлена справа от центрального входа, рядом с эскалаторами и детской творческой зоной МТС.